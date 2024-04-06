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Первые партии импортной клубники приехали в Екатеринбург

В Екатеринбург из Турции доставили 13,9 тонны клубники.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Свежие ягоды направят на реализацию в торговые точки региона, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что в уральскую столицу также доставили импортные орехи. 21 тонну грецких орехов привезли из Китая.

Специалисты Россельхознадзора совместно со сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели экспертизу завезенной продукции. В орехах и клубнике карантинные объекты не обнаружены, сообщили в ведомстве. Там отметили, что груз поступил в Екатеринбург 3 апреля.

Как сообщалось ранее, на плодоовощной базе Екатеринбурга была обнаружена партия зараженных яблок весом 20,3 тонны. Фрукты прибыли из Кабардино-Балкарии и предназначены для реализации в магазины региона.

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