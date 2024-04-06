Первые партии импортной клубники приехали в Екатеринбург

Специалисты Россельхознадзора совместно со сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели экспертизу завезенной продукции. В орехах и клубнике карантинные объекты не обнаружены, сообщили в ведомстве. Там отметили, что груз поступил в Екатеринбург 3 апреля.