Первые партии импортной клубники приехали в Екатеринбург

Свежие ягоды направят на реализацию в торговые точки региона, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области.
В ведомстве отметили, что в уральскую столицу также доставили импортные орехи. 21 тонну грецких орехов привезли из Китая.
Специалисты Россельхознадзора совместно со сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели экспертизу завезенной продукции. В орехах и клубнике карантинные объекты не обнаружены, сообщили в ведомстве. Там отметили, что груз поступил в Екатеринбург 3 апреля.
Как сообщалось ранее, на плодоовощной базе Екатеринбурга была обнаружена партия зараженных яблок весом 20,3 тонны. Фрукты прибыли из Кабардино-Балкарии и предназначены для реализации в магазины региона.