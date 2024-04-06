Где прикупить что-то вкусненькое и свежее: В Кишиневе работают весенние ярмарки — сообщаем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни в секторах столицы пройдут различные ярмарки по продаже отечественной продукции с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника
В парке «Валя Трандафирилор», на центральной аллее — Весенняя ярмарка, проводимая в период 29.03 — 30.04.
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202), 6 апреля — ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных потребителей и производителей.
Бульвар Штефан чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Patria Loteanu»),
Центр
На бульваре Штефан чел Маре ши Сфынт (CC UNIC), 6 апреля — Ярмарка местных производителей эко-продукции.
Рышкановка
На ул. Мирона Костин 13/1, 6 апреля — Ярмарка местных производителей.
На площади Кафедрального собора «Настрея Домнулуй» — на соседнем переулке, ул. Ал. Пушкина,
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.