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Где прикупить что-то вкусненькое и свежее: В Кишиневе работают весенние ярмарки — сообщаем адреса

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни в секторах столицы пройдут различные ярмарки по продаже отечественной продукции с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Ботаника

В парке «Валя Трандафирилор», на центральной аллее — Весенняя ярмарка, проводимая в период 29.03 — 30.04.

Буюканы

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202), 6 апреля — ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных потребителей и производителей.

Бульвар Штефан чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Patria Loteanu»), 6—0 апреля — ярмарка «Дворовая распродажа».

Центр

На бульваре Штефан чел Маре ши Сфынт (CC UNIC), 6 апреля — Ярмарка местных производителей эко-продукции.

Рышкановка

На ул. Мирона Костин 13/1, 6 апреля — Ярмарка местных производителей.

На площади Кафедрального собора «Настрея Домнулуй» — на соседнем переулке, ул. Ал. Пушкина, 6—7 апреля (09:00—20:00) — Весенняя ярмарка, с ремесленными и ремесленными изделиями, организатор: АО «Союз народных мастеров Молдовы».

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.