Не верь, не бойся, не плати. Кто кошмарит волгоградцев с поверкой счетчиков

Историю о том, как жителей кошмарят с поверкой прибора учёта воды, рассказала «АиФ»-Нижнее Поволжье наша читательница Анна Никифорова из Красноармейского района Волгограда. Редакция выяснила: подобное происходит по всему городу, а также в Волжском.
— Моя пожилая мама проживает на пр. Героев Сталинграда, дом 40, — говорит Анна. — Вдруг она получает уведомление, что нужно пройти поверку счётчиков расхода воды. И дата указана — до 31 марта. А получила квитанцию она 25 марта. Конечно, сразу заволновалась — остаётся меньше недели! А другая родственница получила уведомление, где было сказано, что если поверку не провести, счета на оплату воды возрастут в разы.
На то, что люди начнут волноваться, вероятно, и рассчитывает компания, которая такие уведомления рассылает. Встревоженные жильцы звонят по указанному номеру, и тут оказывается, что это обыкновенный рекламный ход.
Компания, которая пугает жителей, понятия не имеет, кому поверка действительно нужна, она просто так собирает себе клиентов. А если услуга и правда нужна, то поверка одного прибора учёта обойдётся в 1340 ₽, тогда как средняя цена по Волгограду — 500 ₽
Однако на высокие расценки многие соглашаются, так как представители компании уверяют жителей, что они действуют от лица Водоканала. На самом деле ничего подобного.
— Таких случаев очень много, — отметили в региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ. — Кому-то присылают уведомления, кому-то звонят или приходят прямо домой. Мы уже не раз объясняли: не спешите проводить поверку, срок, когда это действительно нужно сделать, указан в документах, прилагающихся к приборам учёта. Все данные о своих счётчиках и дате поверки также можно найти в системе ГИС ЖКХ.
Пользоваться системой ГИС ЖКХ несложно при условии, что у вас есть доступ к порталу «Госуслуги». Через «Госуслуги» вы войдёте сразу в свой личный раздел на ГИС ЖКХ, где увидите все данные по тем жилым помещениям, собственником которых являетесь. И это будут действительно достоверные данные.
Что важно знать о поверке счётчиков.
- Межповерочный интервал составляет шесть лет, раньше делать поверку не нужно.
- На рынке действует несколько компаний по поверке, среди них есть государственная. Вы вправе выбрать любую, главное, чтобы у неё была аккредитация.
- О необходимости поверки вам напомнят в квитанции за воду от официального поставщика ресурса.
- Когда провели поверку, обратите внимание, внесены ли её данные в систему — это должно отобразиться в вашей платёжке за воду. Также данные можно увидеть в системе ГИС ЖКХ.
- Даже если вы не успели провести поверку в срок, не переживайте — в течение ещё трёх месяцев вам будут начислять плату по среднемесячному расходу воды (потом по нормативу). За этот срок проведите поверку.