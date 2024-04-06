Не верь, не бойся, не плати. Кто кошмарит волгоградцев с поверкой счетчиков

— Таких случаев очень много, — отметили в региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ. — Кому-то присылают уведомления, кому-то звонят или приходят прямо домой. Мы уже не раз объясняли: не спешите проводить поверку, срок, когда это действительно нужно сделать, указан в документах, прилагающихся к приборам учёта. Все данные о своих счётчиках и дате поверки также можно найти в системе ГИС ЖКХ.