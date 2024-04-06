Из Волгоградской области выдворили 126 мигрантов

Судебные приставы активно выпроваживают из Волгоградской области мигрантов. С начала года за пределы региона выдворили уже 124 иностранца, которые находились в нашей области нелегально. Поехали домой уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и других стран — их передали пограничным органам их государств, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Волгоградской области.
По информации приставов, отыскать нелегалов помогла в том числе религиозная организация «Узбекская община Волгоградской области». Всех нарушителей миграционного законодательства ждало судебное разбирательство. За нарушение правил въезда или пребывания в нашей стране суд постановил принудительно выдворить их из страны.
Прямо из зала суда большинство из них доставили в Центр временного содержания иностранных граждан при УМВД, позже им купили билеты. 16 иностранцев выслали из страны немедленно — у них были для этого документы и деньги.