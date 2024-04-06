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СБДД выяснила, кто не нарушает правила дорожного движения в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте наградили водителей и пешеходов, целый год не нарушавших ПДД. В пресс-службе ГСБДД пояснили, как выявляют образцовых участников дорожного движения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В ведомстве рассказали, что акции «Самый образцовый водитель» и «Самый образцовый пешеход» стартовали больше года назад. Награждают победителей каждую пятницу..

«Отслеживаем образцовых водителей и пешеходов по камерам в рамках системы “Безопасный город”. Если удается найти, связываемся с победителями, встречаемся, награждаем. Акция охватывает не только Ташкент, но и всю республику — недавно награждения также проходили в Бухаре и Кашкадарье», — отметили в пресс-службе ГСБДД.

Также в ведомстве рассказали, что многие люди, которых уже наградили, рассказывают своим знакомым и близким об акции, тем самым мотивируя и их соблюдать правила дорожного движения.