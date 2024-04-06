СБДД выяснила, кто не нарушает правила дорожного движения в Ташкенте

«Отслеживаем образцовых водителей и пешеходов по камерам в рамках системы “Безопасный город”. Если удается найти, связываемся с победителями, встречаемся, награждаем. Акция охватывает не только Ташкент, но и всю республику — недавно награждения также проходили в Бухаре и Кашкадарье», — отметили в пресс-службе ГСБДД.