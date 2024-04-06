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Автобус № 8 застрял в яме на улице Чкалова в Иркутске

Вечером 5 апреля в Иркутске на улице Чкалова произошел инцидент, когда муниципальный автобус № 8, следовавший из микрорайона Зеленого в сторону Ново-Иркутской ТЭЦ, провалился в огромную яму. Общественный транспорт застрял колесом и оказался неподвижен, сообщает сайт «ИрСити».

Источник: Соцсети

Ситуация случилась на участке улицы Чкалова по направлении к Глазковскому мосту. На этой улице с начала прошлого года нарушено благоустройство, и один участок дороги до сих пор не отремонтирован. В этом месте отсутствует асфальтовое покрытие, есть только грунт и камни, что создает неудобства для участников дорожного движения. Вероятно, после первого дождя в этом году в Иркутске этот участок дороги окончательно провалился.