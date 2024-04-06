В метро Петербурга появилась новая система навигации

Новые таблички появились на «Маяковской», «Московской», «Площади Ленина» и «Новочеркасской». На последней покинуть станцию можно из 12 выходов.
Указатели установили в центре платформы. Помимо направления составов, названия улиц и номеров выходов, для знакомых с городом жителей Петербурга на таблицах указали узнаваемые места — музеи, библиотеки, кинотеатры.
В планах ГУП «Петербургский метрополитен» обновить навигацию на «Гостином дворе», «Невском проспекте», «Садовой» и «Спасской».
Ранее «МК в Питере» рассказал о планах Смольного открыть новую станцию метро «Горный институт» раньше срока.