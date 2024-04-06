В метро Петербурга появилась новая система навигации

Некоторые станции метро Петербурга имеют несколько выходов. Из-за этого сориентироваться сложно не только туристам, но и проживающим в Петербурге уже несколько лет. Чтобы упростить навигацию, на станциях метро установили указатели с подсветкой, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».