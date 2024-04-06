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В метро Петербурга появилась новая система навигации

Некоторые станции метро Петербурга имеют несколько выходов. Из-за этого сориентироваться сложно не только туристам, но и проживающим в Петербурге уже несколько лет. Чтобы упростить навигацию, на станциях метро установили указатели с подсветкой, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Источник: ТЕЛЕКАНАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Новые таблички появились на «Маяковской», «Московской», «Площади Ленина» и «Новочеркасской». На последней покинуть станцию можно из 12 выходов.

Указатели установили в центре платформы. Помимо направления составов, названия улиц и номеров выходов, для знакомых с городом жителей Петербурга на таблицах указали узнаваемые места — музеи, библиотеки, кинотеатры.

В планах ГУП «Петербургский метрополитен» обновить навигацию на «Гостином дворе», «Невском проспекте», «Садовой» и «Спасской».

Ранее «МК в Питере» рассказал о планах Смольного открыть новую станцию метро «Горный институт» раньше срока.

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