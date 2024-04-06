Белая мечеть в Болгаре вошла в топ-30 достопримечательностей России

Кроме того, была сформирована галерея достопримечательностей на платформе местагордости.рф, в которую вошли 4 заявки про «места силы» в нашей республике. Авторы публикаций в соцсетях рассказали об острове-граде Свияжск (2 публикации), экстрим-парке «Урам» и Иннополисе. Всего было предложено более 430 творческих работ, из которых 15 связаны с «местами силы» в Татарстане.