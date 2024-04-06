В Волгоград прибыл первый в 2024 году туристический железнодорожный состав

Отметим, что проекты «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний», в ходе которых организуются железнодорожные туры в Волгоград, направлены на патриотическое воспитание молодежи. Еще одним подобным проектом, который эффективно реализуется в последнее время, стал проект «Уроки с путешествием», старт которому был дан губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и главой Нижегородской области Глебом Никитиным в ноябре прошлого года на открытии форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.