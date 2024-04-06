В Волгоград прибыл первый в 2024 году туристический железнодорожный состав

Как сообщили в облкомэкономразвития, уже по сложившейся традиции гостей на перроне встречал Государственный ансамбль российского казачества, который создал праздничную атмосферу. Посетившим наш город путешественникам показали тематические стойки, презентовали буклеты и туристические карты города-героя на Волге, а также рассказали об основных мероприятиях, которые запланированы в текущем году в регионе.
Также ожидают экскурсии по ключевым достопримечательностям города, во время которых гостей будут сопровождать волонтеры в сфере туризма и гостеприимства.
Отметим, что проекты «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний», в ходе которых организуются железнодорожные туры в Волгоград, направлены на патриотическое воспитание молодежи. Еще одним подобным проектом, который эффективно реализуется в последнее время, стал проект «Уроки с путешествием», старт которому был дан губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и главой Нижегородской области Глебом Никитиным в ноябре прошлого года на открытии форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.