Капитальный ремонт Мызинского моста будет длиться несколько лет

Капитальный ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде будет длиться несколько лет. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира.
По его словам, специалисты займутся виадуком на съезде с переправы уже в 2024 году. Мызинский мост отремонтируют в несколько этапов, поэтому полностью его перекрывать не планируется. При этом временные ограничения все-таки введут.
Напомним, что переправу для пешеходов через Почаинский овраг демонтируют. Мост признали аварийным. Люди не смогут по нему ходить два года. Подрядчик постарается ускорить работы.
Ранее мы писали, что губернатор Глеб Никитин лично контролирует ремонт Борского моста.