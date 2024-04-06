Заповедник «Аркаим» пострадал от паводка в Челябинской области

Паводковые воды затопили территорию историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» на юге Челябинской области. Как сообщили сегодня, 6 апреля, в пресс-службе учреждения, от половодья пострадали постройки торговых рядов в нижнем туристическом лагере, передает корреспондент АиФ-Челябинск.
«Вода вовсю хозяйничает и на строительной площадке. В безопасности находятся музей и верхний лагерь», — уточнили в пресс-службе.
В «Аркаиме» ожидают, что, если в ближайшие выходные сбудутся прогнозы и пойдет дождь, вода будет и дальше прибывать, хотя ее уровень уже перекрыл все традиционные отметки.
«В этом году снега было гораздо больше, и, соответственно, уровень воды поднялся гораздо выше обычных отметок, но это вполне можно было прогнозировать. Ждем выходных. Если будут обильные осадки, обстановка может измениться. В любом случае ситуация на контроле МЧС», — прокомментировал директор музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик.