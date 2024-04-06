Заповедник «Аркаим» пострадал от паводка в Челябинской области

«В этом году снега было гораздо больше, и, соответственно, уровень воды поднялся гораздо выше обычных отметок, но это вполне можно было прогнозировать. Ждем выходных. Если будут обильные осадки, обстановка может измениться. В любом случае ситуация на контроле МЧС», — прокомментировал директор музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик.