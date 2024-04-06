Экипаж космического корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю

Экипаж вернулся со станции на борту корабля «Союз МС-24», который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться.
О’Хара прибыла на станцию в сентябре 2023 года на «Союзе МС-24», а Новицкий и Василевская прибыли на МКС 25 марта текущего года на борту корабля «Союз МС-25» в рамках двухнедельной экспедиции посещения.
Когда «Союз МС-25» 23 марта был выведен на околоземную орбиту, Василевская стала первой гражданкой Белоруссии, достигшей космического пространства. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании «Белавиа».
На борту станции Василевская выполнила научную программу из пяти исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. В частности, представительница Белоруссии провела спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты «Лактоферрин» и «Ураган».