Это чья крыша? Единственная в Петербурге легальная башня для экскурсий остановила работу

По словам директора агентства, изначально экскурсии на башне начинали проводить с 9 часов утра, что устроило не всех. Жильцы признавались — как бы тихо искатели новых впечатлений ни разговаривали, во дворе-колодце их все равно было слышно. В итоге начало сместили на час вперед, а следом сократили и количество человек в группе. «Мы в диалоге и идем на компромисс, важную роль играет человеческий фактор. У нас в приоритете всегда те, кто живет в доме, но наше соседство в этом же доме решили прервать. При этом другие жильцы даже предлагали нам сменить лестницу, но мы решили взять паузу. Всегда есть недовольные, но надо находить общий язык и с ними», — объяснила Анастасия Красицкая.