Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» приземлился в казахской степи

Лорал О’Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023-го вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на «Союзе МС-24». Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на «Союзе МС-25».