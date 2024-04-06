Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» приземлился в казахской степи

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 6 апр — РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» совершил посадку в степи Казахстана, сообщил корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами.
На Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О’Хара. Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган.
В 06:54 мск «Союз МС-24» отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. «Союз» разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.
Для Новицкого это был четвертый полет, О’Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О’Хары длился 204 дня.
На станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.
Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль «Союз МС-25» 25 марта. Ракета с кораблем стартовала с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур 23 марта. Изначально пуск корабля планировался на 21 марта, но автоматика отменила полет прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока.
Лорал О’Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023-го вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на «Союзе МС-24». Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на «Союзе МС-25».