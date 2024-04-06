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Спасатели напомнили правила безопасного поведения во время усиления ветра

Как рассказали спасатели, сегодня, 6 апреля, по западу страны во многих районах ожидается усиление западного ветра порывами 15−18 м/с.

Источник: Reuters

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели напомнили о правилах безопасного поведения во время усиления ветра, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Как рассказали спасатели, сегодня, 6 апреля, по западу страны во многих районах ожидается усиление западного ветра порывами 15−18 м/с.

Во время таких погодных условий факторами опасности являются поврежденные или оборванные линии связи и электропередачи, может нарушиться электроснабжение, произойти отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.

Также в ветреную погоду могут быть повреждены или обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений, не исключено падение деревьев.