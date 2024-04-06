Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Василевская вернулась с МКС на Землю

Белоруска пробыла на Международной космической станции (МКС) 12 суток и провела ряд исследований и экспериментов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Спускаемый аппарат «Союз МС-24», на борту которого находятся россиянин Олег Новицкий, первая женщина-космонавт из Беларуси Марина Василевская и американка Лорал О’Хара, вернулся на Землю, сообщает Sputnik.

Посадка произошла в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

В субботу российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-24» отстыковался от МКС, сошел с орбиты и благополучно вернулся на Землю. Новицкий и Василевская на станции находились 12 суток.

Российский космонавт летал в космос уже в четвертый раз, а вот американка О`Хара и белоруска Василевская впервые находились на орбите. Астронавт из США провела в космосе 204 дня.

Марина Василевская стала первой гражданкой Беларуси, которая отправилась в космос. Ее полет начался 23 марта на корабле «Союз МС-25», он занял двое суток, стыковка с МКС прошла 25 марта. За время пребывания на МКС Василевской необходимо было провести ряд экспериментов. В том числе узнать, как штаммы пробиотиков молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий ведут себя в невесомости.

Василевская, а также ее дублер Анастасия Ленкова, согласно недавно принятому указу президента Беларуси, официально считаются белорусскими космонавтами.