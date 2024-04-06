Василевская вернулась с МКС на Землю

Марина Василевская стала первой гражданкой Беларуси, которая отправилась в космос. Ее полет начался 23 марта на корабле «Союз МС-25», он занял двое суток, стыковка с МКС прошла 25 марта. За время пребывания на МКС Василевской необходимо было провести ряд экспериментов. В том числе узнать, как штаммы пробиотиков молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий ведут себя в невесомости.