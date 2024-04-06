Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми демонтируют 10 аварийных остановочных павильонов

Работы продлятся неделю.

Источник: т-г канал Пермский транспорт

Городской департамент транспорта сообщил о начале работ по демонтажу остановочных павильонов, находящихся в аварийном состоянии. Уберут следующие остановочные пункты:

По улице Якутская в оба направления — «По требованию», «Красноборская», «Мичуринские сады».

По улице Борцов Революции в оба направления — «ДОС».

По улице Ленская в оба направления — «Рионская».

Отремонтировать остановочные павильоны не представляется возможным, они морально устарели. Работы по демонтажу 10 конструкций продлятся в течение недели. А вот установить новые павильоны планируется хоть и в этом году, но жителей попросили подождать и проявить понимание.