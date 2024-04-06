В Перми демонтируют 10 аварийных остановочных павильонов

Городской департамент транспорта сообщил о начале работ по демонтажу остановочных павильонов, находящихся в аварийном состоянии. Уберут следующие остановочные пункты:
По улице Якутская в оба направления — «По требованию», «Красноборская», «Мичуринские сады».
По улице Борцов Революции в оба направления — «ДОС».
По улице Ленская в оба направления — «Рионская».
Отремонтировать остановочные павильоны не представляется возможным, они морально устарели. Работы по демонтажу 10 конструкций продлятся в течение недели. А вот установить новые павильоны планируется хоть и в этом году, но жителей попросили подождать и проявить понимание.