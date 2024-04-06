До 31 августа продлится комплектование детских садов Казани

В Казани на текущей неделе началось комплектование детских садов. Процесс проводится с помощью автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад» — благодаря этой платформе детей направляют в учреждения со строгим соблюдением очередности.
Проверить статус заявления на зачисление ребенка родители могут через портал госуслуг РФ. Для этого необходимо оформить подписку на информирование. До наступления желаемой даты зачисления в детский сад позиция в очереди не отражается. Если на сайте указан статус «Направлен в ДОО», родителям нужно явиться в учреждение в течение 30 дней.
Если до 15 апреля ребенка не направили в детский сад, родителям рекомендуют обращаться по телефону горячей линии и совместно со специалистами выбрать учреждение для малыша.
Для смены дошкольного учреждения, выбора желаемого детского сада или для подтверждения льготных документов нужно обращаться в МФЦ или управление образования города.
Комплектование детских садов продлится до 31 августа. Телефоны горячих линий размещены на страницах дошкольных образовательных учреждений портала электронного образования РТ. В управлении образования города звонки принимают по телефону: +7 (843)223−22−10.
Напомним, в этом году в столице Татарстана к новому учебному году планируется сдать три детских сада на 600 воспитанников. Два дошкольных учреждения на 260 и 80 мест построят на улицах Бухарской и Ягодинской, еще одно на 260 мест — в районе проспекта Заречье в Салават Купере. Комплектование новых детских садов будет осуществляться по мере завершения их строительства.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля стартовала кампания по зачислению детей в первые классы.