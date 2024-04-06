До 31 августа продлится комплектование детских садов Казани

Напомним, в этом году в столице Татарстана к новому учебному году планируется сдать три детских сада на 600 воспитанников. Два дошкольных учреждения на 260 и 80 мест построят на улицах Бухарской и Ягодинской, еще одно на 260 мест — в районе проспекта Заречье в Салават Купере. Комплектование новых детских садов будет осуществляться по мере завершения их строительства.