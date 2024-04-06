Количество международных авиарейсов из Красноярска увеличилось

В аэропорт Красноярск подвели итоги работы за первый квартал 2024 года. Оказалось, за это время ощутимо вырос пассажиропоток: он зафиксирован на уровне 881088 человек за три месяца. Напомним, в прошлом году за это же время было перевезено немногим более 730 тысяч человек. То есть, на четверть меньше.
При этом динамичнее всего увеличивается международный пассажирский трафик: 169 398 человек воспользовались рейсами за границу за начало года. Это на 28% больше, чем в 2023 году.
Специалисты связывают такую динамику с ростом числа доступных направлений: сейчас из Красноярска можно улететь в 18 зарубежных аэропортов, а в первом квартале прошлого года было доступно только 11 воздушных гаваней других государств. Самым популярным направлением в марте-2024 был остров Пхукет (Таиланд).