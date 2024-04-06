В Екатеринбурге бар «Мизантроп» закроется из-за сноса здания

Напомним, в июле 2020 года бар «Мизантроп» по адресу 8 марта, 14 был закрыт из-за того, что собственник выставил счета за аренду в полном объеме, хотя власти объявляли отсрочку по платежам во время пандемии Covid-19. Позже, в ноябре, Свердловский арбитражный суд разрешил бару «Мизантроп» в Екатеринбурге не выплачивать арендодателю АО «ВУХИН» аренду во время простоя заведения из-за пандемии. Однако в феврале 2021 года 17 арбитражный апелляционный суд изменил решение Свердловского арбитражного суда. Согласно решению апелляционного суда, юридическое лицо бара «Мизантроп» ООО «Моя оборона» было обязано заплатить в пользу «ВУХИН» долг на общую сумму более 536 тыс. руб., пени и штраф в размере 24 тыс. руб. и 37,5 тыс. руб. соответственно.