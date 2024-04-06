«Муж полюбил борщ и растапливал самовар сапогом»: история русской жены из Лос-Анджелеса, вышедшей замуж за американца

— В августе 2024 года будет семь лет как мы познакомились с Майклом, — с нежностью рассказывает о супруге 35-летняя Наталья Уйальд. — Мы случайно нашли друг друга на сайте знакомств. И я уверена, что это была судьба!
«Можете порекомендовать отель?»
Сибирячка родом из Иркутска, здесь же окончила лингвистический университет, училась на преподавателя-переводчика. Ей тогда было 28 лет и вот уже как два года она была в разводе после неудавшегося брака.
— Я с подросткового возраста ездила за границу. Была в Нью-Йорке и Майями. В Германии живет моя двоюродная сестра. Поэтому всегда хорошо знала немецкий и английский язык.
Летом 2017 года Наталья планировала очередное путешествие, но на этот раз в Лос-Анджелес. За три месяца до вылета в штаты, сибирячка увидела сообщение от некого мужчины по имени Майкл на сайте знакомств. В профиле была указана информация: «45 лет, Лос-Анджелес».
— Майкл увидел на моей странице, что я из Иркутска и решил спросить у меня в какой гостинице ему лучше всего остановиться, так как в ближайшее время у него была запланирована командировка в Китай. Но по пути он решил остановиться в нашем городе, чтобы съездить в Листвянку и посмотреть Байкал.
Наталья ответила незнакомцу, порекомендовала отель. Но на этом диалог не закончился. Мужчина поинтересовался у сибирячки общается ли она на английском языке и не хочет ли составить ему компанию, когда он приедет. Девушка ответила согласием.
— Мы встретились в лобби гостиницы в Иркутске, там же поужинали в ресторане. Общались, он рассказывал очень много историй из своей жизни. По профессии Майкл брокер, у него свой бизнес по продажам компаний. Он обожает путешествовать, на сегодняшний день побывал уже в 150 странах. Приезжал и в Россию в 90-х годах, видел Москву и Санкт-Петербург. Был в полном восторге! Я рассказывала о себе.
После ресторана новые знакомые отправились в бар, разошлись к середине ночи. Утром мужчине уже нужно было отправляться в дорогу.
Наталья признается, что Майкл понравился ей сразу. Поэтому девушка решила, что обязательно встретится с ним снова, но уже в Лос-Анджелесе.
— Мы переписывались с ним каждый день и очень сблизились за тот месяц. Разница в возрасте, а это 16 лет, нас нисколько не смущала. Честно говоря, в тот момент я поверила в судьбу! Ведь он нашел среди тысяч различных анкет именно ту девушку, которая как раз планировала путешествие в его родной город!
Был в восторге от Байкала и русских традиций
В середине сентября Наталья приехала к Майклу. Мужчина показывал ей местные достопримечательности, устраивал небольшие поездки по окрестностям. Сибирячка провела в Лос-Анджелесе два месяца. А когда срок пребывания в стране подходил к концу, Майкл спросил у спросил: «Где бы ты хотела побывать?». На тот момент Наталья мечтала о путешествии на Мальдивы. И Майкл исполнил ее желание.
— Мы провели время на островах, а затем полетели в Москву. А потом разъехались: я вернулась в Иркутск, а он в Лос-Анджелес. Но через месяц я опять полетела к нему в штаты. Он познакомил меня со своей семьей. А после этого я была в Америке еще два раза. Последний раз жила там практически полгода, активно учила английский язык. Мы расставались максимум на месяц.
Через полтора года Майкл сделал Наталье предложение выйти за него замуж. Влюбленные официально зарегистрировали свой брак в штатах, а свадьбу решили сыграть в феврале 2020 года на родине невесты.
— Церемония прошла в органном зале Иркутска, а банкет в ресторане гостиницы, где мы с Майклом ужинали первый раз. Решили, что это очень символично для нас. Жених приехал на свадьбу вместе с мамой и сестрой. Праздник прошел в русских традициях, с танцами и караваем. Он был в восторге! А через несколько дней мы поехали на хивусе на Ольхон. Я сама была первый раз на острове зимой. Нам очень понравился чистый лед Байкала, пещеры, гроты. Майкл был в восторге от маленьких деревень, которые он видел там. Даже попробовал даже сам растопить самовар сапогом! Было очень весело и интересно!
Планируют жить на две страны
После свадьбы новоиспеченные супруги переехали в Лос-Анджелес. Через полтора месяца сибирячка узнала, что ждет ребенка. В конце 2020 года на свет появилась дочь. А три месяца назад в семье отметили еще одно радостное событие — рождение сына.
Сейчас женщина полностью посвящает себя воспитанию детей и хозяйству. Супруги общаются на английском языке, так как Майкл знает только пару русских слов. Одно из самых любимых — это «сметана». А с детьми сибирячка общается на родном языке.
— Я очень люблю готовить и часто балую мужа традиционными русскими блюдами: борщ, салат «Оливье». А вот к «Сельди под шубой» и холодцу он не притрагивается. Не понимает вкуса и текстуры (смеется). Стараемся, чтобы в нашем доме были как русские, так и американские традиции. Например, отмечаем Рождество и Масленицу!
Наталья рассказывает, что ее супруг очень начитанный человек, хорошо знает историю России. Некоторые факты из этой науки сибирячка узнает именно от него.
Несмотря на то, что в штатах женщина обзавелась новыми друзьями, она все равно тоскует по Родине. Некоторые особенности американского менталитета до сих пор для нее не привычны.
— В отношениях я консерватор. Я привыкла к тому, что даже если муж и жена работают одинаково, женщина все равно как будто находится за его спиной. А здесь такого нет. Некоторые женщины принимают это за оскорбление. Мол, таким образом их считают слабыми. Или, например, считают, что они не должны готовить для мужчины. Якобы они не кухарки. Феминизм очень сильно преобладает. К этому я не привыкну и, если честно не хотела бы привыкать, — признается Наталья.
В будущем супруги планируют обзавестись жильем в Москве, чтобы у них была возможность жить на две страны.