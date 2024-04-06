«Муж полюбил борщ и растапливал самовар сапогом»: история русской жены из Лос-Анджелеса, вышедшей замуж за американца

— Церемония прошла в органном зале Иркутска, а банкет в ресторане гостиницы, где мы с Майклом ужинали первый раз. Решили, что это очень символично для нас. Жених приехал на свадьбу вместе с мамой и сестрой. Праздник прошел в русских традициях, с танцами и караваем. Он был в восторге! А через несколько дней мы поехали на хивусе на Ольхон. Я сама была первый раз на острове зимой. Нам очень понравился чистый лед Байкала, пещеры, гроты. Майкл был в восторге от маленьких деревень, которые он видел там. Даже попробовал даже сам растопить самовар сапогом! Было очень весело и интересно!