Полное солнечное затмение 8 апреля не будет видно из Волгограда

Если вы услышали новость о приближающемся солнечном затмении и побежали искать очки для сварки или компьютерную дискету, не спешите. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в волгоградском планетарии, 8 апреля действительно случится полное солнечное затмение. Но волгоградцам не стоит караулить это редкое астрономическое явление, задрав голову вверх: в России и большинстве других стран мира его видно не будет.
— Одно из самых значительных астрономических событий года наблюдать можно будет из США, Мексики и Канады, — рассказали «КП-Волгоград» специалисты планетария. — Полная фаза начнется в 16.38 по Гринвичу и закончится в 19.55. Но эта информация актуальна для тех, кто окажется в этот день на другом конце Земли.
В планетарии напомнили, что у волгоградцев еще будет повод посмотреть на небо: в этом году частное лунное затмение ожидается 18 сентября, кольцевое солнечное затмение — 2 октября.