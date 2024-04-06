Полное солнечное затмение 8 апреля не будет видно из Волгограда

Если вы услышали новость о приближающемся солнечном затмении и побежали искать очки для сварки или компьютерную дискету, не спешите. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в волгоградском планетарии, 8 апреля действительно случится полное солнечное затмение. Но волгоградцам не стоит караулить это редкое астрономическое явление, задрав голову вверх: в России и большинстве других стран мира его видно не будет.