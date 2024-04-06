Хоценко сделал заявление по паводку в Омской области

"На данный момент в зоне природной стихии находятся 69 домов и 175 приусадебных участков в нескольких районах региона. Сложной остается ситуация в сёлах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района, где сейчас затоплено 59 домов и 35 приусадебных участков.