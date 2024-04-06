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Хоценко сделал заявление по паводку в Омской области

В субботу, 6 апреля 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сделал заявление по ситуации с весенним паводком.

"На данный момент в зоне природной стихии находятся 69 домов и 175 приусадебных участков в нескольких районах региона. Сложной остается ситуация в сёлах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района, где сейчас затоплено 59 домов и 35 приусадебных участков.

На местах продолжают работу службы МЧС, специалисты министерства региональной безопасности Омской области и администраций районов. Для жителей организованы пункты временного размещения. Поручил привлечь дополнительную технику для осуществления работ по откачиванию воды", — сообщили в своем телеграм-канале Омской области Виталий Хоценко.

Напомним, сообщалось о затоплениях домов в Русско-Полянском, Омском, Москаленском районах Омской области. В Русск-Полянском районе введен режим ЧС.