Хоценко сделал заявление по паводку в Омской области

"На данный момент в зоне природной стихии находятся 69 домов и 175 приусадебных участков в нескольких районах региона. Сложной остается ситуация в сёлах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района, где сейчас затоплено 59 домов и 35 приусадебных участков.
На местах продолжают работу службы МЧС, специалисты министерства региональной безопасности Омской области и администраций районов. Для жителей организованы пункты временного размещения. Поручил привлечь дополнительную технику для осуществления работ по откачиванию воды", — сообщили в своем телеграм-канале Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, сообщалось о затоплениях домов в Русско-Полянском, Омском, Москаленском районах Омской области. В Русск-Полянском районе введен режим ЧС.