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В парке Галицкого взрослые и дети моют руки и ноги в фонтане

В парке Галицкого посетители продолжают плескаться в фонтане. Местные жители вновь развели жаркие споры вокруг беспредельщиков.

Источник: Краснодар — ВКонтакте

Горожане поделились в социальных сетях кадрами, на которых взрослые и дети стоят прямо в фонтане. По словам очевидцев, посетители не реагируют на замечания в их сторону. Краснодарцы негодуют из-за того, что граждане так пренебрегают общественной зоной, моют в воде руки и ноги, написали местные паблики.

Больше всего неравнодушное население возмущено поведением взрослых. Ведь именно они подают пример несовершеннолетним.

«Почему парк, созданный на благо людей, должен страдать?», — задаются пользователи Сети вопросом.