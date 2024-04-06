В парке Галицкого взрослые и дети моют руки и ноги в фонтане

Горожане поделились в социальных сетях кадрами, на которых взрослые и дети стоят прямо в фонтане. По словам очевидцев, посетители не реагируют на замечания в их сторону. Краснодарцы негодуют из-за того, что граждане так пренебрегают общественной зоной, моют в воде руки и ноги, написали местные паблики.



Больше всего неравнодушное население возмущено поведением взрослых. Ведь именно они подают пример несовершеннолетним.