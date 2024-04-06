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В Новосибирске 160-килограммовую женщину эвакуировали до кареты скорой помощи

В Новосибирске спасатели эвакуировали до машины скорой помощи женщину весом 160 килограммов. Об этом сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Прецедент

Отмечается, что помощь спасателей потребовалась жительнице улицы Рубежной в Кировском районе Новосибирска. Женщине с большим весом стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Тем не менее, донести до кареты такую пациентку медикам не удалось.

— Бригада врачей просит помощи в медицинской эвакуации больной с большим (160 кг) весом. Помощь оказана. Женщина 1955 года рождения транспортирована до автомобиля скорой помощи, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Сибирячку с большим весом транспортировали до кареты скорой помощи и передали бригаде врачей.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске в запертой квартире обнаружили труп 43-летнего мужчины. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области пропала 30-летняя женщина с короткой стрижкой.

Егор САФРОНОВ.