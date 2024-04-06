В Новосибирске 160-килограммовую женщину эвакуировали до кареты скорой помощи

Отмечается, что помощь спасателей потребовалась жительнице улицы Рубежной в Кировском районе Новосибирска. Женщине с большим весом стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Тем не менее, донести до кареты такую пациентку медикам не удалось.
— Бригада врачей просит помощи в медицинской эвакуации больной с большим (160 кг) весом. Помощь оказана. Женщина 1955 года рождения транспортирована до автомобиля скорой помощи, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».
Сибирячку с большим весом транспортировали до кареты скорой помощи и передали бригаде врачей.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске в запертой квартире обнаружили труп 43-летнего мужчины. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области пропала 30-летняя женщина с короткой стрижкой.
Егор САФРОНОВ.