В Новосибирске 160-килограммовую женщину эвакуировали до кареты скорой помощи

Отмечается, что помощь спасателей потребовалась жительнице улицы Рубежной в Кировском районе Новосибирска. Женщине с большим весом стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Тем не менее, донести до кареты такую пациентку медикам не удалось.