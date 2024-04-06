В МЧС по Красноярскому краю напомнили об опасности тонкого льда

Родителям стоит уделить особое внимание безопасности детей, объяснить им опасность, которую несет выход на тонкий лед. Конечно, не стоит отпускать детей одних на водоемы, оставлять без присмотра. Если взрослые заметили на льду детей, то нужно или самим увести их на берег, или прибегнуть к помощи спасателей.