В МЧС по Красноярскому краю напомнили об опасности тонкого льда

Так, лед на водоемах становится крайне тонким и выход на него еще более опасен, чем раньше.
Зачастую он не трещит, перед тем как расколоться. Так что человек может провалиться внезапно, не успев предпринять что-либо, — пояснил специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Корочевский.
Родителям стоит уделить особое внимание безопасности детей, объяснить им опасность, которую несет выход на тонкий лед. Конечно, не стоит отпускать детей одних на водоемы, оставлять без присмотра. Если взрослые заметили на льду детей, то нужно или самим увести их на берег, или прибегнуть к помощи спасателей.
Напомним, по данным Среднесибирского УГМС в период