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В МЧС по Красноярскому краю напомнили об опасности тонкого льда

На этой неделе в центральные и южные районы края пришло потепление. Но долгожданное весеннее тепло несет за собой и ряд рисков, напомнили в региональном главке МЧС.

Источник: Наш Красноярский край

Так, лед на водоемах становится крайне тонким и выход на него еще более опасен, чем раньше.

Зачастую он не трещит, перед тем как расколоться. Так что человек может провалиться внезапно, не успев предпринять что-либо, — пояснил специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Корочевский.

Родителям стоит уделить особое внимание безопасности детей, объяснить им опасность, которую несет выход на тонкий лед. Конечно, не стоит отпускать детей одних на водоемы, оставлять без присмотра. Если взрослые заметили на льду детей, то нужно или самим увести их на берег, или прибегнуть к помощи спасателей.

Напомним, по данным Среднесибирского УГМС в период 5—8 апреля на территории центральных и южных районов края, ожидается потепление днем до +13… +18 градусов.

МЧС