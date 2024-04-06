Законопроект: белорусские водительские права будут признавать в ОАЭ

Он акцентировал внимание на том, что сейчас на рассмотрении депутатов находится проект закона, связанный с ратификацией Меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и правительством ОАЭ по вопросам взаимного признания, а также обмена водительских прав. Панфилов добавил, что расширенное заседание комиссии было назначено на 10 апреля 2024 года.