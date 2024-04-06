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Законопроект: белорусские водительские права будут признавать в ОАЭ

Беларусь и ОАЭ рассматривают законопроект, который ратифицирует взаимное признание водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские водительские права будут признавать в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юрий Панфилов, пишет БелТА.

Он акцентировал внимание на том, что сейчас на рассмотрении депутатов находится проект закона, связанный с ратификацией Меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и правительством ОАЭ по вопросам взаимного признания, а также обмена водительских прав. Панфилов добавил, что расширенное заседание комиссии было назначено на 10 апреля 2024 года.

— Будем рассматривать вопрос согласования ратификации Меморандума о взаимном признании водительских прав с Объединенными Арабскими Эмиратами.

По его словам, на указанное расширенное заседание были приглашены соответствующие профильные министерства.