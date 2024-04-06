В майские праздники нижегородцев ждёт потепление

В среду в столице Приволжья потеплеет до +17 градусов. Осадков в середине недели не ожидается. Однако дожди и пасмурная погода придут в регион концу апреля. Майские праздники нижегородцы смогут встретить на природе — дожди практически прекратятся. Воздух прогреется до +19 градусов.