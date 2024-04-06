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В майские праздники нижегородцев ждёт потепление

О погоде рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Аргументы и факты

Уже на следующей неделе в Нижегородской области потеплеет. Однако вместе с весенними температурами в регионе начнут идти дожди. Так, в понедельник столбики термометров поднимутся до 14 градусов.

«Будет преобладать солнечная погода, и только местами появятся массивы кучево-дождевой облачности. В такой ситуации воздух днём сможет неплохо прогреться», — отметили специалисты центра «Фобос».

В среду в столице Приволжья потеплеет до +17 градусов. Осадков в середине недели не ожидается. Однако дожди и пасмурная погода придут в регион концу апреля. Майские праздники нижегородцы смогут встретить на природе — дожди практически прекратятся. Воздух прогреется до +19 градусов.