Власти Петербурга утвердили график разводки мостов

«Теперь переправа будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году. Это позволит общественному транспорту раньше начинать движение по маршрутам, которые связывают две части Невского района. Время разводки и наводки других переправ осталось неизменным», — пояснили в Смольном.