Власти Петербурга утвердили график разводки мостов

В Санкт-Петербурге утвердили график разводки мостов на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Главным изменением стало время наводки Володарского моста.
«Теперь переправа будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году. Это позволит общественному транспорту раньше начинать движение по маршрутам, которые связывают две части Невского района. Время разводки и наводки других переправ осталось неизменным», — пояснили в Смольном.
Навигационный период начнется 10 апреля и продолжится до 30 ноября. Разводка мостов производится ежедневно, кроме нескольких дат — в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня, с 4 на 5 ноября, а также при определенных погодных условиях — заморозках, сильном ветре, значительном повышении уровня воды.