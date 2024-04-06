У павлинов из самарского зоопарка раньше обычного начался сезон свадеб

Во время брачного сезона самцы распускают оперение и, повернувшись к самкам спиной, начинают энергично трясти телом. Узоры на перьях — их главный аксессуар, который показывает девочкам, кто из кавалеров круче.
У красавцев-павлинов, живущих в самарском зоопарке, кровь взыграла чуть раньше обычного. Как правило, брачные танцы начинаются поздней весной, когда среднесуточная температура устанавливается в пределах 15 градусов. Но в этом году они распушили хвосты и пустились в пляс перед самками в начале апреля. Подробности интимной жизни экзотических птиц журналисту «КП-Самара» рассказала заведующая научно-просветительским отделом самарского зоопарка Алена Киреева.
В зоопарке содержится пять взрослых особей павлинов, которые относятся к двум видам. Это индийский павлин и зеленый яванский. Окрасы у них отличаются. Оперение индийского павлина переливается от зеленого до синего. Индийский павлин по кличке Арлекин с белыми пятнами. У яванского павлина более длинная шея, преобладает зеленый окрас и хохолок другой формы. Также в зоопарке есть настоящая экзотика — павлин-альбинос с белоснежным оперением.
Способность распускать хвост дана павлину отнюдь не с рождения. До трех лет он живет практически бесхвостым и мало чем отличается от скромных пав. «Глаза» на хвосте нужны самцу не только для того, чтобы впечатлить девочек, но и чтобы отпугнуть врагов. Когда хищник обнаруживает, что на него уставились десятки огромных гляделок, он ретируется.
— Сейчас у птиц начался брачный сезон, самцы активно танцуют, они распускают свое яркое красивое надхвостье и выплясывают перед самками. Но девочки сейчас не больно то на них внимание обращают. Видимо рановато, — рассказывает Алена Киреева.
Павлиньи жены — девочки скромные. У них серое оперение, маленькая изящная головка с короной. В природе задача самки — растить и оберегать потомство от хищников, поэтому ей не нельзя привлекать излишнее внимание.
Специалист отмечает, что павлины не лебеди, пару на всю жизнь не создают. У одного самца может быть несколько самок. Ежегодно они успешно несутся. Самки откладывают яйца, которые работники зоопарка помещают в инкубатор. Так шанс на получение потомства выше.
— В прошлом году у нас вылупились три малыша, они уже довольно крупные, но пока не имеют взрослого оперения. Пока птенцы пуховые, они живут в «яслях» в отделе орнитологии. По мере взросления их пересадят в вольеры, — рассказывает Алена.
Питаются малыши так же, как и цыплята — зерновой смесью. Также им дают нежирный творог и немного вареного яйца. Со временем в рацион вводят насекомых. Взрослые павлины предпочитают зерновую смесь, натертые овощи и фрукты.
Брачный период у павлинов продолжается до конца августа.