У павлинов из самарского зоопарка раньше обычного начался сезон свадеб

Способность распускать хвост дана павлину отнюдь не с рождения. До трех лет он живет практически бесхвостым и мало чем отличается от скромных пав. «Глаза» на хвосте нужны самцу не только для того, чтобы впечатлить девочек, но и чтобы отпугнуть врагов. Когда хищник обнаруживает, что на него уставились десятки огромных гляделок, он ретируется.