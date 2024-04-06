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Эксперты узнали, почему школьники Узбекистана прогуливают школу и какие предметы не посещают чаще всего

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) опубликовал результаты исследований по посещаемости и успеваемости школьников. Эксперты отметили, что посещаемость в школах снижается, а учителя переоценивают знания учащихся, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Исследование проводилось по данным сервиса e-maktab. Оно показало, что посещаемость школ в 2023 году снизилась на 5% по отношению к 2022-му. Самая низкая посещаемость зафиксирована среди старшеклассников, что связано с посещением ими дополнительных занятий.

По регионам самая низкая посещаемость наблюдается в школах Ташкента, Джизакской, Ташкентской и Ферганской областей, самая высокая — в Бухарской, Сурхандарьинской, и Кашкадарьинской областях.

Чаще всего школьники пропускают математику, английский и узбекский языки, литературу, информатику.

Опрос среди родителей показал, что основной причиной пропуска школьных занятий являются болезни — на нее приходится 75,4%.

Кроме того, в 8,9% случаях дети помогают родителям в работе, 3,1% — сидят с детьми до 6 лет, 1,7% — занимаются с репетиторами, 1,1% — не имеют средств посещать школы. 8,5% родителей не знают причину, почему их ребенок не ходит в школу.

ИМРИ отмечает, что отличники составляют 52,3% от всех учащихся, хорошисты — 36,4%, а троечники — 10,3%. Больше всего отличников в Андижанской и Навоийской областях, а учеников с низкими оценками — в Ташкенте, Ферганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.

Таким образом, сегодня 88,7% узбекских школьников учатся на «отлично» и «хорошо», однако результаты международных оценочных тестов показывают обратное. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что преподаватели переоценивают знания учащихся, наблюдаются и другие ситуации..

Для повышения посещаемости в общеобразовательных школах ИМРИ предлагает следующие меры:

Повысить внимание к здоровью детей, ввести специальные механизмы стимулирования родителей, которые регулярно проводят профилактические осмотры своих детей.

Внедрить программы специального фонда для стимулирования детей из малообеспеченных семей, не пропускающих занятия в течение года.

Ввести штрафы для родителей учащихся, дети которых без причины пропускают занятия пять и более дней.

Рассмотреть вопрос о снижении учебной нагрузки у учащихся старших классов.

Расширить программу вакцинации детей против вируса в сезон.

Повысить качество образования в школах.

Напомним, что Национальная гвардия сообщала, что по состоянию на начало марта посещаемость в школах Узбекистана достигла 97,7%. Ранее в ведомстве рассказали, зачем родителям присылают предупреждения, а гвардейцы ходят по школам — это аргументировалось тем, что частые пропуски занятий могут быть индикаторами проблем.