Эксперты узнали, почему школьники Узбекистана прогуливают школу и какие предметы не посещают чаще всего

Кроме того, в 8,9% случаях дети помогают родителям в работе, 3,1% — сидят с детьми до 6 лет, 1,7% — занимаются с репетиторами, 1,1% — не имеют средств посещать школы. 8,5% родителей не знают причину, почему их ребенок не ходит в школу.