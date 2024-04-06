Россияне смогут поступать в вузы Беларуси на бюджет по результатам ЕГЭ

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси выделило бюджетные места в вузах для граждан РФ, которых зачислят в высшие учебные заведения по итогам ЕГЭ, следует из постановления Минобра.
Документ был опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
"Установить перечень специальностей, профильных испытаний в форме единого государственного экзамена, сданных в Российской Федерации, и количество мест очной (дневной) формы получения образования за счет средств республиканского бюджета, на которые могут быть зачислены лица из числа граждан Российской Федерации, согласно приложению, — говорится в нем.
В перечне содержится 125 специальностей в различных вузах республики. Документ вступил в силу с момента опубликования.
Ранее глава Минобра Андрей Иванец заявлял, что российские абитуриенты с 2024 года впервые смогут поступать в белорусские вузы на бюджетную форму обучения по результатам ЕГЭ. Он уточнял, что для них подготовят порядка тысяча мест. Притом, бюджетные места для россиян не входят в квоту бюджетных мест для белорусов и являются двумя параллельными потоками, которые между собой не связаны.
Ранее граждане России, сдавшие ЕГЭ, могли поступать в высшие учебные заведения Беларуси только на платную форму.