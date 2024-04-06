Россияне смогут поступать в вузы Беларуси на бюджет по результатам ЕГЭ

Ранее глава Минобра Андрей Иванец заявлял, что российские абитуриенты с 2024 года впервые смогут поступать в белорусские вузы на бюджетную форму обучения по результатам ЕГЭ. Он уточнял, что для них подготовят порядка тысяча мест. Притом, бюджетные места для россиян не входят в квоту бюджетных мест для белорусов и являются двумя параллельными потоками, которые между собой не связаны.