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Жителям Ростовской области пообещали морозы

Ростовская область, 6 апреля 2024. DON24.RU. В некоторых районах Ростовской области обещают заморозки. Об этом сообщает ДПЧС региона. Понижение температуры ожидается ночью 7 апреля. Температура воздуха в это время может опуститься до −3 °С.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°

Заморозки могут затронуть южную часть Донского края.

В Ростове-на-Дону синоптики обещают теплые и ясные выходные. Сегодня, например, температура воздуха в донской столице поднимется до +16 °С.