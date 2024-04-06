Жителям Ростовской области пообещали морозы

Ростовская область, 6 апреля 2024. DON24.RU. В некоторых районах Ростовской области обещают заморозки. Об этом сообщает ДПЧС региона. Понижение температуры ожидается ночью 7 апреля. Температура воздуха в это время может опуститься до −3 °С.