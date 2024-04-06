Фельдшер Екатерина Фролова: «Когда попадаешь на СВО, уже не думаешь, что ты хрупкая девушка»

— В течение года я ездила за «ленточку» к ребятам, отвозила помощь. У меня есть медицинское образование. Видела, что там нужны профессионалы, поэтому приняла решение поехать помогать. Родные мною гордятся, поддержали меня. Дочь стала волонтером, подменила меня здесь. Когда ты туда попадаешь, то уже не думаешь о том, что ты девушка, хрупкая, берешь всю свою волю в кулак. Бывает тяжело, но всегда думаю о том, что нужна бойцам, чтобы морально их поддержать. Я — мать двоих детей. А на фронте, в основном, молодые ребята, считай, мои дети.