Фельдшер Екатерина Фролова: «Когда попадаешь на СВО, уже не думаешь, что ты хрупкая девушка»

Воронежский фельдшер Екатерина Фролова отправилась в зону СВО добровольцем. Сейчас она получила отпуск, однако просто так отдыхать женщина не собирается. Скорее, во время него она вернулась к работе волонтером, которой занималась раньше. Екатерина рассказала в интервью пресс-службе регионального министерства здравоохранения о том, как решила отправиться в зону боевых действий:
— В течение года я ездила за «ленточку» к ребятам, отвозила помощь. У меня есть медицинское образование. Видела, что там нужны профессионалы, поэтому приняла решение поехать помогать. Родные мною гордятся, поддержали меня. Дочь стала волонтером, подменила меня здесь. Когда ты туда попадаешь, то уже не думаешь о том, что ты девушка, хрупкая, берешь всю свою волю в кулак. Бывает тяжело, но всегда думаю о том, что нужна бойцам, чтобы морально их поддержать. Я — мать двоих детей. А на фронте, в основном, молодые ребята, считай, мои дети.
О своей службе в зоне СВО Екатерина говорит кратко и скромно:
— Работа проходит по-разному, иногда выходим на передовую. Когда идут штурмы, дежурим в блиндажах. У нас, в основном, проходит терапевтическое лечение (если не брать в расчет ранения). У ребят много сезонных заболеваний, простуды бывают часто. Отдыхать некогда и в свободное время, когда появляется минутка, мы вместе с волонтерами из Старого Оскола ездим в белгородский госпиталь, помогаем ухаживать за тяжелоранеными.
Даже в отпуске женщина думает о том, как им там, ее друзьям по оружию:
— Решила собрать ребятам, гуманитарную помощь, порадовать их сладостями, какими-нибудь вкусняшками. Мои посылки постоянно ждут. Очень радуются, я у них и мамочка, и сестра. Я — патриот, люблю свою Родину, свою Россию, свой народ. Делаем все возможное, чтобы помочь нашим ребятам в это нелегкое время победить, и чтобы наши дети жили спокойно, наши внуки не видели войны. Очень хочется, чтобы все наши ребята вернулись домой к семьям, родным, близким и все были счастливы.
Напомним, «КП-Воронеж» писала о том, что чемпионка Европы по волейболу из Воронежа сразу после свадьбы уехала в зону СВО.