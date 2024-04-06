Опека или слежка: нужен ли родительский контроль за телефоном ребенка

Еще лет пять назад первоклашке, когда он шел в школу 1 сентября, вручали сотовый телефон. Сейчас с мобильниками ходят даже дошколята.
Обычно сотовый — это личное пространство человека, где может храниться переписка, документы, пароли, банковские данные… А если речь идет о телефоне ребенка, то насколько мы, родители, вправе проверять его? Должны ли контролировать, по каким сайтам он бродит, какой контент смотрит, с кем и о чем переписывается? Ответы на эти вопросы мы искали у психологов и специалистов по семейным отношениям.
«Ой, а вдруг, он что-то там увидит».
— Несмотря на то, что телефон покупается и подключается к интернету ребенку, ответственность за это несут родители, — говорит семейный и детский психолог Инна Телегина. — Мамы и папы должны контролировать то информационное поле, в котором находится их сын или дочь.
Нередко бывает, что родители покупают своему отпрыску гаджет, а потом начинают переживать, «ой, а вдруг он там что-то увидит…».
— Увидит, не сомневайтесь. Информация в интернете разноплановая, и не все полезно для неокрепшей психики малыша. Есть не только игры и мультики, но и опасный контент: пугалки и информация искаженного характера.
На вопрос, когда покупать, специалисты единодушны: до школы ребенок может спокойно прожить без телефона. А если гаджет все-таки приобрели, то нужно ограничить доступ к интернету и установить программу родительского контроля.
Давая инструмент, обговорите инструкцию.
Когда первоклашка сближается с одноклассниками, он начинает знакомиться с миром интернета не только в своем мобильнике, но и через телефоны друзей, и на этом этапе родителям важно объяснять, что в интернете делать можно, а чего нельзя, что хорошо, а что плохо, что поощряемо, а что неприемлемо.
— Мы ведь учим ребенка, что переходить дорогу можно только на зеленый свет, а уходить с незнакомыми взрослыми опасно, этот же подход должен быть и с интернетом.
С самого начала родителям важно объяснять функционал гаджета: для чего он куплен и что с ним можно делать. К примеру, можно заходить на электронную учебную платформу, где учителя задают домашние задания, играть в определенные игры или читать электронные книги. Все остальное начинающему пользователю не подходит или же он советуется, можно ли скачать игру «как у Никиты».
Разрешен ли контроль за телефоном в младшем школьном возрасте? Психологи говорят, что да.
— Еще раз акцентирую: перед тем как впервые дать в руки ребенку инструмент, обговорите с ним инструкцию: договоритесь, что периодически вы будете просматривать его сотовый. Ребенок должен знать об этом и понимать, что это одно из условий использования телефона. К тому же в 7 — 8 лет ребенок обычно спокойно реагирует, когда родители просматривают его телефон.
Но важно помнить, что любой родительский контроль на определенном этапе переходит в ответственность. Сначала мы контролируем, опекаем, проверяем, подсказываем, затем постепенно делегируем и расширяем зону ответственности самого ребенка.
Не контроль, а эмоциональная близость.
Подрастая, школьник начинает защищать свои границы. К подростковому возрасту, а сейчас это 9−11 лет, у ребенка появляется свое личное пространство, и он начинает «отвоевывать» его у родителей.
— В этом возрасте проверку телефона родители могут объяснять тем, что они хотят обезопасить своего сына или дочь-подростка, а совсем не потому, что те маленькие, и их хотят контролировать. Чем старше становится подросток, тем чаще он начинает протестовать против родительского контроля, и это нормально. На этом возрастном этапе важней даже не проверять закладки в мобильнике, а интересоваться жизнью сына или дочери, чтобы, скачав какую-нибудь интересную игру, он сам пришел и поделился этим. А вот если подросток закрывается и ставит пароль на телефон, то вопрос к родителям: как они его так опекают, что он хочет закрыться?
Известно, что семьи бывают разные: где-то партнеры доверяют друг другу, а где-то ставят пароли на телефоны.
— С подростками то же самое: если он закрыл доступ родителям к телефону, но продолжает делиться впечатлениями, показывать и рассказывать, чем занимается в сети, то это нормально. А если запаролил телефон, и с родителями отсутствует эмоциональный контакт, то это уже тревожный сигнал.
В 15 лет в ребенка уже все вложено.
А вот в 12 — 15 лет уже бесполезно что-либо контролировать, да и вряд ли получится. На этом этапе у подростка сформировано собственное мнение и взгляды, есть свое мировоззрение, самосознание и ценностный ряд. Получая автономию от родителей, юный интернет-пользователь начинает получать собственный опыт методом проб и ошибок.
— Если родители продолжают опекать и контролировать свое пятнадцатилетнее чадо и не дают ему свободу, то в будущем они могут получить подростка в инфантильной позиции, который будет периодически агрессировать, пытаясь неумело отстаивать свое «я». Еще и напрашивается вопрос: почему родители так не уверены в своем сыне или дочери, что думают, что он идет неправильным путем?
В этом возрасте проверять мобильник школьника, то же, что не доверять ему. И если родители поддадутся искушению и без ведома подростка тайно залезут в его сотовый, то отношения могут дать серьезную трещину!
— Нарушением личных границ это, однозначно, будет, — говорит психолог. — Морально-этические нормы у каждого свои и когда степень тревоги высокая, родители могут заглядывать в телефон взрослеющего подростка, но не факт, что они там что-то обнаружат. Небезопасная переписка просто может быть стерта.
Вместо того, чтобы тайно подсматривать, лучше выстроить диалог так, чтобы подросток был открытым и сам хотел рассказывать родителям о своих чувствах и переживаниях. И обязательно поделился, когда что-то идет не так.
— В этом возрасте важно донести сыну и дочери мысль, что если что-то случается в интернете, то родители всегда на их стороне. Они любят своего ребенка и ценят, а в случае необходимости всегда помогут и подскажут, как поступить. Нередки ситуации, когда, поддавшись на уговоры незнакомца по переписке, школьницы отправляли им свои фото. Дальше проблемы начинали накапливаться, как снежный ком: от девочек требовали другие фото или просили совершить противоправные действия. И в этом случае ребёнок должен знать: безопаснее рассказать все папе или маме, они не будут ругаться, а защитят.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ.
«Правила игры должны быть известны до ее начала».
Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая:
— Нельзя ребенка обманывать. Если вы ночью залезли в его телефон, то чтобы вы потом ему не сказали, он запомнит одно: вы обманом залезли в его телефон! Это плохо! А что хорошо? Хорошо, когда правила игры известны до того, как игра началась. Когда вы покупаете ребенку телефон, проговаривайте с ним правила: твой тариф такой-то, звонить можешь столько-то, интернета у тебя столько-то. Что можешь делать в интернете? Помимо выполнения домашних заданий — играть в определенные игры определенное количество времени.
Нельзя кричать на ребенка: «Почему ты целый день в телефоне?», правильней будет напомнить о правилах, с которыми все когда-то согласились. Чтобы контролировать, что ребенок делает в сети, существуют специальные программы, которые устанавливаются на телефон родителя, и которые отслеживают, сколько и где ребенок находился в интернете. Как только становится понятно, что что-то идет не так, обговаривайте этот вопрос.
Причем, важно не только контролировать активность ребенка в интернете, но и просто быть рядом с ним и больше общаться. Если его интернет-общение ушло не в ту сторону, если произошло что-то не то, то родителям это видно. Волшебной кнопки в этой ситуации нет, но если соединить внимание к ребенку с любовью, то эффекта можно добиться.