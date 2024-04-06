Опека или слежка: нужен ли родительский контроль за телефоном ребенка

— В этом возрасте проверку телефона родители могут объяснять тем, что они хотят обезопасить своего сына или дочь-подростка, а совсем не потому, что те маленькие, и их хотят контролировать. Чем старше становится подросток, тем чаще он начинает протестовать против родительского контроля, и это нормально. На этом возрастном этапе важней даже не проверять закладки в мобильнике, а интересоваться жизнью сына или дочери, чтобы, скачав какую-нибудь интересную игру, он сам пришел и поделился этим. А вот если подросток закрывается и ставит пароль на телефон, то вопрос к родителям: как они его так опекают, что он хочет закрыться?