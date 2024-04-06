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В Новосибирске вскрылся лед на Оби

Река уже почти оттаяла.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске уже вскрылся лед на Оби. С приходом теплых весенних дней все начинает таять с бешеной скоростью. Лед на реках не исключение.

Сегодня 6 апреля горожане заметили, что Обь почти оттаяла. Только около берега остались большие куски льда, которые скоро отколются и поплывут по течению.

Спасатели МЧС предупреждают, что выходить на тонкий лед опасно. Они рекомендуют воздержаться от отдыха у водоемов и не оставлять детей одних около них. Также сотрудники МЧС организовали около воды временные посты, которые контролируют обстановку и предостерегают граждан от совершения глупостей.

МЧС