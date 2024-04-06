В Новосибирске вскрылся лед на Оби

Спасатели МЧС предупреждают, что выходить на тонкий лед опасно. Они рекомендуют воздержаться от отдыха у водоемов и не оставлять детей одних около них. Также сотрудники МЧС организовали около воды временные посты, которые контролируют обстановку и предостерегают граждан от совершения глупостей.