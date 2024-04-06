Хабиров посетил штаб по поиску двух пропавших в Уфе мальчиков

Сегодня, 6 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров посетил школу № 40, где организован штаб по поиску пропавших неделю назад мальчиков — 14-летнего Дамира Адигамова и 13-летнего Павла Паличева. Об этом сообщил ТГ-канал «Подслушано в Башкирии».
Руководитель региона поговорил с родителями школьников. Было озвучено решение о том, что работа штаба останавливаться не будет, пока есть надежда найти подростков. Правоохранительные органы, спасатели и добровольцы продолжат поиск — им окажут всестороннюю поддержку.
Напомним, Паша Паличев и Дамир Адигамов пропали 30 марта, когда вместе пошли гулять в лес близ детского лагеря «Чайка». На следующий день их рюкзаки нашли рядом с шестой пристанью реки Белой — это недалеко от предполагаемого маршрута их прогулки. Еще через пару дней водолазы обнаружили сапог, который мог принадлежать одному из пропавших. Накануне водолазные работы пришлось остановить из-за ледохода.