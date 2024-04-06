Хабиров посетил штаб по поиску двух пропавших в Уфе мальчиков

Напомним, Паша Паличев и Дамир Адигамов пропали 30 марта, когда вместе пошли гулять в лес близ детского лагеря «Чайка». На следующий день их рюкзаки нашли рядом с шестой пристанью реки Белой — это недалеко от предполагаемого маршрута их прогулки. Еще через пару дней водолазы обнаружили сапог, который мог принадлежать одному из пропавших. Накануне водолазные работы пришлось остановить из-за ледохода.