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Хабиров посетил штаб по поиску двух пропавших в Уфе мальчиков

Глава Башкирии поговорил с родителями пропавших неделю назад в Уфе мальчиков.

Источник: ТК-канал "Подслушано в Башкирии"

Сегодня, 6 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров посетил школу № 40, где организован штаб по поиску пропавших неделю назад мальчиков — 14-летнего Дамира Адигамова и 13-летнего Павла Паличева. Об этом сообщил ТГ-канал «Подслушано в Башкирии».

Руководитель региона поговорил с родителями школьников. Было озвучено решение о том, что работа штаба останавливаться не будет, пока есть надежда найти подростков. Правоохранительные органы, спасатели и добровольцы продолжат поиск — им окажут всестороннюю поддержку.

Напомним, Паша Паличев и Дамир Адигамов пропали 30 марта, когда вместе пошли гулять в лес близ детского лагеря «Чайка». На следующий день их рюкзаки нашли рядом с шестой пристанью реки Белой — это недалеко от предполагаемого маршрута их прогулки. Еще через пару дней водолазы обнаружили сапог, который мог принадлежать одному из пропавших. Накануне водолазные работы пришлось остановить из-за ледохода.