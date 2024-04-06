Минприроды проводит единый день озеленения в Беларуси 6 апреля

В сообщении напомнили, что Минприроды два раза в год — весной и осенью — инициирует акции, связанные с наведением порядка на земле, а также по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Подчеркивается, что 2024 год не стал исключением. Так, в рамках Года качества Минприроды была объявлена экологическая акция «Вместе для зеленой Беларуси!».