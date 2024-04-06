Минприроды проводит единый день озеленения в Беларуси 6 апреля

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в субботу, 6 апреля, проводит в Беларуси единый день озеленения. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
«В эту субботу, 6 апреля, Минприроды проведет в Беларуси единый день озеленения», — подчеркнули в ведомстве.
И пригласили каждого белоруса и гостя страны принять участие в мероприятии.
В сообщении напомнили, что Минприроды два раза в год — весной и осенью — инициирует акции, связанные с наведением порядка на земле, а также по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Подчеркивается, что 2024 год не стал исключением. Так, в рамках Года качества Минприроды была объявлена экологическая акция «Вместе для зеленой Беларуси!».
В ведомстве отметили, что, благодаря активному участию белорусов в городах, поселках, агрогородках, деревнях Беларуси площадь озелененных территорий увеличивается. По итогам 2023 года была произведена посадка 346,229 тысячи деревьев и 517,084 тысячи кустарников на придомовых и других территориях населенных пунктов.