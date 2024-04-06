На омские улицы выйдут дорожные пылесосы

Сам глава города рассказал, что власти решили не дожидаться месячника чистоты и уже приступили к уборке мусора. Рабочие моют ограждения, убирают прибордюрную зону, чистят остановки. Уже завтра на дороги выйдут уличные пылесосы — благо, погода позволяет.