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На омские улицы выйдут дорожные пылесосы

Мэр решил не дожидаться месячника чистоты.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 6 апреля, глава департамента городского хозяйства Евгений Фомин совместно с главами округов объехал территорию Омска. Чиновники проверили, как город готовится к паводку и очищается после долгой зимы. Соответствующее поручение дал мэр Сергей Шелест.

Сам глава города рассказал, что власти решили не дожидаться месячника чистоты и уже приступили к уборке мусора. Рабочие моют ограждения, убирают прибордюрную зону, чистят остановки. Уже завтра на дороги выйдут уличные пылесосы — благо, погода позволяет.

«Дел много, но общими усилиями к майским праздникам наведем порядок. До этого муниципальные коммунальные службы, ответственные руководители департамента городского хозяйства и округов будут работать без выходных», — отметил мэр.

ЖКХ