Воронежцам назвали популярные имена детей 2006−2010 годов

Управление ЗАГС по Воронежской области опубликовало список имен, популярных в регионе в 2006—2010 годах. Топ возглавили Дмитрий и Анастасия. Об этом рассказали в пресс-службе управления в субботу, 6 апреля.
В список самых популярных имен у девочек вошли: Дарья, Виктория, Полина, Анна, Алина, Екатерина, Елизавета, Софья, Валерия, Ксения. Востребованными также оставались Диана, Юлия, Ульяна, Вероника, Александра, Ангелина.
У мальчиков в топ попали имена: Никита, Максим, Артем, Кирилл, Александр, Даниил, Егор, Илья. Часто родители давали малышам имена Сергей, Алексей, Роман, Данила, Матвей. — Пока еще только набирали популярность имена Милана, Василиса, Ева. В разряд редких имен постепенно переходили Раиса, Антонина, Наталия, Петр, Борис, Оксана, Алла, Галина, — рассказали в ЗАГСе.
Редкими и необычными именами того времени стали: Ян, Инга, Анфиса, Лука, Платон, Лада, Руслана, Аким, Виталина, Амид, Кирина, Джесси, Леонтий, Махач, Нора, Николетта, Севара, Селиван.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, какие имена были популярными у родителей региона в первом квартале 2024 года. В этот период в Воронежской области на свет появилось 3984 ребенка.