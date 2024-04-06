ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные

ГАИ будет контролировать, как соблюдаются скоростные ограничения, правила маневрирования, перевозки пассажиров. Также обратят внимание на пешеходов и то, как они пересекают проезжую часть и пешеходные переходы. Госавтоинспекция будет своевременно выявлять и отстранять от участия в дорожном движении нетрезвых водителей и бесправников.