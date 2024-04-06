ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Госавтоинспекция обратит особое внимание на то, чтобы пресекать грубые нарушения в выходные не только водителей авто, но и пешеходов, мотоциклистов, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инспекторы рекомендуют быть внимательными и вежливыми на дорогах.
«В выходные по всей стране сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание пресечению грубых нарушений, совершаемых не только автолюбителями, но также велосипедистами, пешеходами, в том числе на средствах персональной мобильности, и водителями мототранспорта», — говорится в сообщении.
ГАИ будет контролировать, как соблюдаются скоростные ограничения, правила маневрирования, перевозки пассажиров. Также обратят внимание на пешеходов и то, как они пересекают проезжую часть и пешеходные переходы. Госавтоинспекция будет своевременно выявлять и отстранять от участия в дорожном движении нетрезвых водителей и бесправников.
В связи с переменчивыми погодными условиями, водителям советуют выбирать наиболее безопасную скорость, учитывать состояние проезжей части и видимости. Инспекторы рекомендуют отказаться от необдуманных маневров, повышать внимательность, проезжая переходы и перекрестки.
Пешеходам и велосипедистам советуют обозначать себя в условиях недостаточной видимости и на темной дороге фликерами.