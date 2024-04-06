Комета и метеорный поток: что можно наблюдать в апреле в небе над Красноярском

Зато 10 апреля в Красноярске будут отличные условия для наблюдения кометы 12P/Pons-Brooks (2024). Она не просто будет видна невооруженным взглядом. Желающие могут сделать ее снимки на память, но для этого нужно выбраться за пределы миллионника. Держим скрещенные пальцы, чтобы не набежали облака и по возможности выезжаем за город, где нет засветки. Где наблюдать? Смотрите рядом с молодой Луной.