Комета и метеорный поток: что можно наблюдать в апреле в небе над Красноярском

В апреле красноярцев ждут сразу несколько зрелищных небесных «представлений»: от пролета кометы в зоне видимости до метеорного потока Лириды. Впрочем, обо все по порядку.
Подробностями с читателями «КП»-Красноярск поделились в обсерватории Университета Решетнёва.
К сожалению, ближайшее значимое астрономическое событие, полное солнечное затмение 8 апреля, красноярцы увидеть не смогут. Виновником этого станет не пасмурная погода и даже не смог, а географическое расположение города. Полную фазу затмения смогут наблюдать жители Мексики, США и Канады. Частные фазы — в отдельных местах Западной Европы, Центральной и Северной Америки.
Зато 10 апреля в Красноярске будут отличные условия для наблюдения кометы 12P/Pons-Brooks (2024). Она не просто будет видна невооруженным взглядом. Желающие могут сделать ее снимки на память, но для этого нужно выбраться за пределы миллионника. Держим скрещенные пальцы, чтобы не набежали облака и по возможности выезжаем за город, где нет засветки. Где наблюдать? Смотрите рядом с молодой Луной.
Рисунок: телеграм-канал reshetnevuniversity.
Еще одно эффектное зрелище второго весеннего месяца — прохождение Луны в 0.4° к югу от Плеяд 11 апреля.
15 апреля Луна будет в фазе первой четверти, что тоже выглядит весьма фотогенично.
— Чем это примечательно для красноярцев? Тем, что в этот или следующий день наша обсерватория проведёт апрельский «Звёздный вечер». Следите за информацией на сайте университета, — поделился Сергей Веселков, руководитель обсерватории Университета Решетнёва.
Напомним, это бесплатные просветительские мероприятия, во время которых желающие горожане могут наблюдать за небом с помощью профессионального оборудования. Но на них нужно регистрироваться заранее, так как количество мест ограничено.
И «на десерт» — метеорный поток Лириды. Их максимум, до 90 метеоров в час, придется на