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Фильм о погибших три года назад в Барановичах летчиках-героях снимут в Беларуси

Художественный фильм снимут про подвиг двух летчиков, которые увели падающий самолет от жилых домов в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируют снять игровой художественный фильм, который посвящен подвигу Героев Беларуси — военных летчиков майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко, которые три года назад увели падающий самолет от жилых домов в Барановичах. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Сообщается, что в пятницу, 5 апреля, представители Министерства обороны совместно с представителями Министерства культуры провели первое рабочее совещание. На нем обсуждался сценарий фильма, общая концепция съемок, а также актерский состав. Указывается, что съемки запанированы на 2025 год.

«Фильм носит рабочее название “Одно на двоих”, — уточнили в ведомстве.

Кстати, мы узнали, как выглядит памятный знак летчикам-героям за неделю до годовщины крушения самолета Як-130 в Барановичах.