Фильм о погибших три года назад в Барановичах летчиках-героях снимут в Беларуси

В Беларуси планируют снять игровой художественный фильм, который посвящен подвигу Героев Беларуси — военных летчиков майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко, которые три года назад увели падающий самолет от жилых домов в Барановичах. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны.