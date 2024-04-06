Пришло ненастье. Как водная стихия атакует Татарстан

Пока что паводок в Татарстане затрагивает только районы. Например, в Набережных Челнах СНТ «Отделочник» за ночь оказалось под водой. Спасателям пришлось срочно эвакуировать людей ночью. В товариществе отключилось электричество, а трансформаторная подстанция оказалась в воде. Также затопило ЖК «Притяжение».Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что впервые столкнулся с паводком в районе многоэтажной застройки. По его словам, обычно проблемы были в основном у СНТ «Бережок» и «Энергетик». Сейчас для жителей ЖК «Притяжение» планируется открыть мост. В Буинском районе затопило два низководных моста. Также под водой оказалось село Исаково. В некоторых местах уровень воды достиг более 1 метра. На Свияге подтопило дорогу. В результате паводковые воды вытекли на мосты у села Кият и Черки-Кильдуразы. Их затапливает каждый год. Сельчан при этом не отрезает от внешнего мира, проехать туда можно. В Мамадышском районе под угрозой подтопления могут оказаться около 40 жилых домов — в зону риска попадают села Старое и Новое Закамское, Вахитово и частично территория поселка совхоза «Мамадышский». В последний раз большая вода затапливала эти населенные пункты в 2016 году. Тогда под водой оказались придомовые территории. Снега в этом году больше, поэтому и уровень воды ожидается выше.