Пришло ненастье. Как водная стихия атакует Татарстан

О том, с какой непогодой столкнулись татарстанцы весной 2024 года читайте в материале «АиФ-Казань».
Прогноз специалистов.
Паводки в России уже давно стали неотъемлемой частью весны. По словам главы главного управления «Национального центра управления в кризисных ситуациях» Александра Лекомцева, паводок уже прошел в Южных регионах страны, а наиболее тяжелая ситуация складывается в регионах Поволжья.
«На сегодня наиболее сложная обстановка складывается в субъектах ПФО. Подтоплено более 1,9 тысячи приусадебных участков, из них более 1,1 тысячи — Оренбургская область», — поделился подробностями представитель ведомства. На данный момент МЧС РФ принимает все необходимые меры для минимизации последствий паводков. Для воздушной разведки применяют самолеты и вертолеты, к тому же из Москвы направлены «дополнительные насосные станции». «Обстановка находится на контроле, но прогноз не совсем благоприятный. Мы предполагаем, что количество подтопленных жилых домов будет увеличиться. Наиболее критическая обстановка в Самарской области. Эта ситуация не застала нас врасплох, мы моделировали и прогнозировали за неделю, было время для проведения превентивных мероприятий», — подытожил Лекомцев.
С чем столкнулся Татарстан?
На этой неделе в Татарстане ожидается пик паводка. За прошедшие сутки на больших реках региона начал резко подниматься уровень воды. Самый большой показатель у реки Мензеля — воды здесь прибыло на 1,5 метра. На метр поднялся уровень воды на Свияге. Активность проявляется и на мелких реках. Весной опасность в Татарстане представляют 10 рек в Арском, Азнакаевском, Балтасинском, Бавлинском ии иных районах республики. Уровень воды может подняться в Казанке, Шошме, Кубне, Карле и Берсуте.
Пока что паводок в Татарстане затрагивает только районы. Например, в Набережных Челнах СНТ «Отделочник» за ночь оказалось под водой. Спасателям пришлось срочно эвакуировать людей ночью. В товариществе отключилось электричество, а трансформаторная подстанция оказалась в воде. Также затопило ЖК «Притяжение».Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что впервые столкнулся с паводком в районе многоэтажной застройки. По его словам, обычно проблемы были в основном у СНТ «Бережок» и «Энергетик». Сейчас для жителей ЖК «Притяжение» планируется открыть мост. В Буинском районе затопило два низководных моста. Также под водой оказалось село Исаково. В некоторых местах уровень воды достиг более 1 метра. На Свияге подтопило дорогу. В результате паводковые воды вытекли на мосты у села Кият и Черки-Кильдуразы. Их затапливает каждый год. Сельчан при этом не отрезает от внешнего мира, проехать туда можно. В Мамадышском районе под угрозой подтопления могут оказаться около 40 жилых домов — в зону риска попадают села Старое и Новое Закамское, Вахитово и частично территория поселка совхоза «Мамадышский». В последний раз большая вода затапливала эти населенные пункты в 2016 году. Тогда под водой оказались придомовые территории. Снега в этом году больше, поэтому и уровень воды ожидается выше.
Сегодня МЧС доложило, что по данным мониторинга, на реке Большой Черемшан затопило мост между населенными пунктами Урняк и Бурметьево Нурлатского района. Также под воду ушел мост на реке Шешма в Слободе Архангельской Новошешминского района. Казанка затопила часть дороги в поселке Качелино Арского района. На реке Чебоксарка также пострадала дорога между населенными пунктами Чувашская Чебоксарка и Благодаровка Новошешминского района. На реке Бирля вода покрыла собой 14 приусадебных участков в населенном пункте Бурундуки Кайбицкого района. Разлив реки произошел и в Мензелинском районе — затоплено 11 участков, в Буинском −10, в Нурлатском −12.Всего в Татарстане затоплено 5 мостов и 2 дороги, но все населенные пункты не отрезаны от большой земли. Также в регионе от паводка пострадал 81 приусадебный учаток.
В этом году Татарстан выделил на подготовку к паводку порядка одного миллиарда рублей. Несмотря на серьезные вложения некоторые мосты республики уже начали уходить под воду. Паводок дошел и до столицы — в Казани начало затапливать дороги на юге. Например, в городе в зону подтопления попадает 386 домов.
По прогнозу специалистов, в республике во время паводков может подтопить 32 населенных пункта, в которых проживает около двух тысяч человек. При усложнении ситуации половодье грозит 73 поселениям, при самом худшем сценарии — 220.