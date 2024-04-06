Время ожидания на белорусско-литовской границе выросло до пяти суток

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Ожидание в очереди на границе Беларуси и Литвы выросло до пяти суток, следует из данных, размещенных на сайте дирекции КПП при МВД балтийской республики.
Согласно информации по состоянию на 12:00, на КПП в населенном пункте Медининкай по направлению к Минску в очереди ожидает более 700 легковых автомобилей. Ожидаемое время пропуска составляет 118 часов, а это почти пять суток.
Эти показатели являются рекордными для текущего года — ранее время ожидания составляло порядка четырех суток.
Въезда в Беларусь в пункте пропуска Шальчининкай в то же время ожидали 575 машин, время пропуска для них составляет порядка 104 часов.