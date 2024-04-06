Индианополис
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь запретила ввоз уксуса и его заменителей из Литвы

«Белгоспищепром» ввел квоты на ввоз уксуса из Литвы.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь запретила ввоз уксуса из Литвы. Подробности озвучили в пресс-службе концерна «Белгоспищепром».

В сообщении сказано, что, с 1 апреля 2024 года постановлением белорусского правительства № 181 от 14 марта, был установлен запрет, который связан с ввозом в Беларусь укуса, а также его заменителей, страной происхождения и (или) производства (изготовления) выступает Литва.

Отмечается, что на основании пункта 4 Положения о квотировании ввоза в Беларусь отдельных видов товары, который утвержден постановлением Совмина, были определены нулевые размеры квот на ввоз в Беларусь названного товара.

Напомним, что ответные меры Беларуси в отношении Литвы вступили в силу с 1 апреля.