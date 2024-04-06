Беларусь запретила ввоз уксуса и его заменителей из Литвы

В сообщении сказано, что, с 1 апреля 2024 года постановлением белорусского правительства № 181 от 14 марта, был установлен запрет, который связан с ввозом в Беларусь укуса, а также его заменителей, страной происхождения и (или) производства (изготовления) выступает Литва.