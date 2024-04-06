В столице неожиданно подорожал хлеб

Неожиданно буханка хлеба в Ташкенте стала стоить на 200 сумов дороже. Никаких пояснений госорганов и комментариев экономистов до повышения цен не было, как, например, при установлении предыдущей цены в 2 800 сумов с июня 2022 года.
Ранее экономисты отмечали, что административное установление предельных цен плохо влияет на рынок, сдерживает конкуренцию и развитие бизнеса.
Напомним, что рост цен на лекарства и коммунальные услуги связан с отменой нулевой ставки НДС. Предполагается, что это естественным образом должно отразиться на стоимости многих товаров и услуг. По всей видимости, производители хлеба отреагировали одними из первых.
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