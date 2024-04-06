Индианополис
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице неожиданно подорожал хлеб

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. СМИ и соцсети отмечают неожиданное подорожание хлеба в Ташкенте — теперь буханка стоит 3 000 сумов. Производители ссылаются на удорожание коммунальных и других услуг, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Неожиданно буханка хлеба в Ташкенте стала стоить на 200 сумов дороже. Никаких пояснений госорганов и комментариев экономистов до повышения цен не было, как, например, при установлении предыдущей цены в 2 800 сумов с июня 2022 года.

Ранее экономисты отмечали, что административное установление предельных цен плохо влияет на рынок, сдерживает конкуренцию и развитие бизнеса.

Напомним, что рост цен на лекарства и коммунальные услуги связан с отменой нулевой ставки НДС. Предполагается, что это естественным образом должно отразиться на стоимости многих товаров и услуг. По всей видимости, производители хлеба отреагировали одними из первых.

Самые быстрые новости в Телеграм. Присоединяйтесь.