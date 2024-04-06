В Башкирии новорожденную девочку назвали мужским именем

В то же время самыми популярными именами у девочек в регионе стали Амина (родители так назвали 138 детей), Ясмина (109), София (106), Ева и Арина (по 100), у мальчиков — Амир (137), Тимур (113), Матвей (106), Марк (100) и Артем (99).