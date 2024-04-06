Индианополис
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии новорожденную девочку назвали мужским именем

Аналитики назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в Башкирии в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии новорожденную девочку назвали мужским именем — Кирилл. Реестр ЗАГС внес его в список редчайших имен в республике с начала текущего года.

Среди редких женских имен новорожденных в этом году также были Севиль, Мирай, Эммилия и Лейли, а среди мужских — Анир, Шамил, Сулаймон, Серафим и Ронель.

В то же время самыми популярными именами у девочек в регионе стали Амина (родители так назвали 138 детей), Ясмина (109), София (106), Ева и Арина (по 100), у мальчиков — Амир (137), Тимур (113), Матвей (106), Марк (100) и Артем (99).