В Башкирии новорожденную девочку назвали мужским именем — Кирилл. Реестр ЗАГС внес его в список редчайших имен в республике с начала текущего года.
Среди редких женских имен новорожденных в этом году также были Севиль, Мирай, Эммилия и Лейли, а среди мужских — Анир, Шамил, Сулаймон, Серафим и Ронель.
В то же время самыми популярными именами у девочек в регионе стали Амина (родители так назвали 138 детей), Ясмина (109), София (106), Ева и Арина (по 100), у мальчиков — Амир (137), Тимур (113), Матвей (106), Марк (100) и Артем (99).