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Вылет рейса из Перми в Москву задержали на два с половиной часа

Отставание произошло по технической причине.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 6 апреля пассажирам рейса Пермь-Москва (Шереметьево) пришлось провести два с половиной лишних часа в международном аэропорту Пермь.

По информации телеграмм-канала Аviaincident, предварительной причиной задержки вылета самолета авиакомпании Аэрофлот стал отказ контроля положения закрылков. По технической причине пилотам пришлось вернуть самолет с точки запуска на стоянку.

По расписанию борт должен был вылететь из Перми в столицу в 06.25, но судя по онлайн-табло пермского аэропорта, вылетел он с опозданием, в 08.59.