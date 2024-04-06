Новосибирский зоопарк показал, как животные нежатся на солнце

В новосибирском зоопарке с приходом весны расцветают не только листья на деревьях, но и животные выходят из своих укрытий. Одной из первых понежится на солнце вышла рысь.
Фламинго с большим удовольствием уже расположились в открытом бассейне и чистят во всю свои перышки.
Для детенышей кустарниковых собачек выход на свежий воздух — праздник. Они аккуратно осваивают новую территорию, вдыхают свежий воздух и играют друг с другом.
Напомним, что зоопарк уже перешел на летний режим работы. Теперь погулять по любимому месту, можно на час дольше.